Enesekindel Hamilton: ma teeks Ferrari paremaks

"Paljude jaoks on Ferrari karjääri viimane unistus. Mulle see mõte ei meeldi. Alates 13ndast eluaastast olen ma kuulunud Mercedese meeskonda. Seda on raske muuta," kinnitas Hamilton, et ei mõtle üleminekule Ferrarisse.

Küsimusele, kas ta tõesti ei tahaks 2021. aastal, kui tal lõpeb leping Mercedesega, siirduda Ferrarisse, vastas Hamilton: "Mitte eriti. Kuigi mul pole mingit kahtlust, et suudaksin seal mitmed asjad paremuse poole pöörata. Kuid see pole minu eesmärk."

"Mercedeses kulus kuus aastat, et teha sellest võitjameeskond ja tiimi tipus hoida. Nüüd on meil kõik hästi - tiimis on armastus, lugupidamine, austus - ja ma ei tahaks sellest loobuda," lisas 34-aastane britt.

Hamilton on väga lähedal oma kuuendale MM-tiitlile. Tema edu tiimikaaslase Valtteri Bottase ees on juba 73 punkti.