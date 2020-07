Endise vormeliässa karm hinnang: Ferrari oleks pidanud Vetteli juba hooaja eel lahti laskma

Teatavasti kuulutas Itaalia võistkond juba mais, et Vetteli jaoks jääb tänavune hooaeg Ferraris viimaseks. Loetud päevad hiljem selgus, et Charles Leclerci kõrval hakkab järgmine aasta Ferraris sõitma Carlos Sainz juunior (McLaren).

"Ferraris on olukord eriti keeruline, sest nad on koos sõitjaga, kes teab, et saab hooaja lõpus kinga," tõdes aastatel 1993-2002 sarjas sõitnud Irvine. "Mingist lojaalsusest pole enam juttu ning Leclerc on nende esimene lootus. Minu arvates on praegune dünaamika omadega kokku jooksnud."

"Mina oleksin Vettelist juba hooaja eel lahti saanud. Oleksin lihtsalt talle maksnud ning võtnud mõne noore sõitja asemele," jätkas neljakordne etapivõitja. "Vetteli kohalolek mõjub neile hävitavalt, kuid ilmselt olid Ferraril selleks omad põhjused. Võib-olla ei soovinud nad maksta nii palju raha mehele, kes ei tee midagi."

Vetteli ja Ferrari jaoks on tänavune hooaeg alanud kohutavalt. Hooaja avaetapil sai küll Leclerc õnnega pooleks teise koha, kuid Vettel jäi kümnendaks. Samuti Austrias toimunud hooaja teine võidusõit lõppes Ferrari meeste jaoks juba avaringi järel, kui Leclerc ja Vettel omavahel kokku põrkasid.