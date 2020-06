Endise F1 sõitja vastuoluline hinnang Vettelile: ta põrus, kuid see polnud tema süü

Sakslane liitus Ferrariga 2015. aastal, lootuses võita karjääri viies MM-tiitel, kuid senistele triumfidele pole lisa tulnud. Tema parimad tulemused Ferraris on hooaegadel 2017 ja 2018, kui ta jäi üldarvestuses teiseks.

"Ma austan väga Sebastianit, sest ta on neljakordne maailmameister," rääkis prantslane Alesi, kes kuulus ise Ferrari meeskonda aastatel 1991-1995. "Ta andis endast kõik, et tulla Ferrariga maailmameistriks, kuid ta põrus."

"Sebastian põrus, aga see pole ei tema ega meeskonna süü. Midagi lihtsalt ei läinud hästi," jätkas endine vormelisõitja. "Olin ausalt öeldes väga üllatunud, et tema lahkumisest teatati enne tänavuse hooaja algust."

Alesi hinnangul sai Vettelile kahjulikuks asjaolu, et ta ei saanud Red Bullist oma abilisi kaasa võtta. "Võtame näiteks Michael Schumacheri, kes tuli minu asemel Ferrarisse. Tema võttis kogu oma tehnilise meeskonna kaasa ja töötas samade inimestega, kellega varasemalt. Tal läks küll neli aastat aega, et maailmameistriks tulla, aga see juhtus."

"Sebastiani olukord oli teine. Ta saabus Ferrarisse ning proovis sealset meeskonda panna töötama nii, nagu ise soovis," sõnas Alesi.