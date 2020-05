Endise F1-sõitja karm hinnang: 80ndatel võisteldes oleks Max Verstappen end surnuks sõitnud

"Michael Schumacher võitis seitse maailmameistritiiitlit. Juan Manuel Fangio tuli küll viiekordseks meistriks, aga seda erinevate autodega ja ajastul, mil inimesed surid F1-sarjas," rääkis Giacomelli intervjuus Itaalia väljaandele Motorsport. "Kas saate aru, mida sellega mõtlen?"

Giacomelli tõi eraldi näitena välja agressiivse sõidustiili poolest tuntud Max Verstappeni. "Kas teate, mis tunne on surra? Kui Max Verstappen oleks kihutanud 1980ndatel ja selliste autodega nagu mina, oleks ta juba kolm või neli korda surma saanud. Praegused sõitjad ei karda enam F1 autot, sest need on väga ohutuks tehtud."