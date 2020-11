Endine vormelitäht hoiatas F1-sarja naasvat Alonsot: vanus on probleem

39-aastane Alonso sõlmis tänavu suvel kahe-aastase lepingu Renault'ga meeskonnaga, mis hakkab uuest hooajast kandma nime Alpine. Kahekordne maailmameister Alonso sõitis sarjas viimati 2018. aastal.

"Fernando on fenomenaalne sõitja. Temasugust talenti näeb harva," rääkis karjääri jooksul 11-l etapil võidutsenud Massa. "Siiski tasub meenutada, et ta liitub tiimiga, mis pole päris tipus. Lisaks on Fernando kaks aastat sarjast eemal olnud."

"Me ei saa peita asjaolu, et sel võib olla negatiivne mõju, nagu juhtus Michael Schumacheriga," viitas Massa seitsmekordsele maailmameistrile, kes naasis F1-sarja aastateks 2010-2012. Legendaarne sõitja jõudis kolme hooaja jooksul poodiumile ühe korra.

"Schumacher oli kolm aastat eemal ning tagasi tulles polnud ta enam varasemal tasemel. Vanus on üks faktor. Fernando saab 40-aastaseks ning ta hakkab võitlema 20-25-aastaste vastu. Vanus on probleem, kuid samas ei saa unustada, et Alonso on väga talendikas sõitja," sõnas Massa, lisades, et vanameistri comeback on spordialale ainult positiivne.