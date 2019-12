Endine vormelisõitja: uuel hooajal tuleb maailmameistriks Verstappen

Wurz usub, et kuna Verstappenil algab lepingu viimane aasta, valmistab Red Bulli meeskond talle ette senisest konkurentsivõimelisema vormeli. Lisaks arvab austerlane, et Red Bulli ja mootoritarnija Honda hea koostöö tasub end 2020. aastal lõpuks ära.

"Verstappen on valmis võitma maailmameistritiitli," sõnas Wurz järgmise hooaja kohta Saksamaa väljaandele Speed Week. "Red Bull Racing-Hondal on suurepärane tiim, mis teeb väga head tööd."

Tiitlikaitsjal Hamiltonil on võimalus tõusta järgmisel hooajal Michael Schumacheri kõrvale seitsmekordseks maailmameistriks, kuid Wurz seda väga ei usu.

"Hamiltonil on võimalus, kuid see on raske, sest Max Verstappen teeb tema elu väga keeruliseks. See pole enam kerge Oktoberfest," sõnas Wurz, kes esindas oma kümne aasta pikkuse F1-karjääri jooksul Benettonit, McLarenit ja Williamsit.