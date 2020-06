Endine vormelisõitja pakkus omapärase teooria, miks Ricciardo Ferrarisse ei sobinud

Teatavasti sõlmis Ferrari tänavu kevadel uueks hooajaks lepingu McLarenis sõitva Carlos Sainz junioriga, kellest saab neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli mantlipärija.

"Nüüd on Ferrari juba kahel korral loobunud Danieli (Ricciardo) palkamisest,” sõnas Webber F1 Nation podcastile. Esmakordselt juhtus see 2018. aasta lõpus, kui Itaalia tiim eelistas austraallasele Charles Leclerci.

Webber leiab, et Ricciardo võis lepinguta jääda, sest ta on Leclerc`iga liiga hea sõber ja Ferrari võis karta, et see on meeskonna seisukohalt pigem halb ega soodusta tiimisisest konkurentsi.

"Miks ta Ferrariga lepinguni ei jõudnud? Ma tean, et ta on Charlesiga (Leclerc) väga lähedane sõber. Ma ei kujuta ette, aga kas see võiski olla põhjus, mida nad otsuse tegemisel arvestasid?" viskas Webber kahtluse õhku.