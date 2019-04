Endine vormelisõitja hurjutas Ferrarit ja kiitis noori talente

Ferrari tiimijuht Mattia Binotto on öelnud, et igas 50-50 olukorras eelistatakse Vettelit, sest just temal olevat suurim võimalus võidelda MM-tiitli eest.

"Nii palju, kui Sebastian mulle ka ei meeldiks ja kui kõrgelt ma teda ei hindaks, on neil üks poiss [Leclerc], kes on igati võimeline maailmameistriks tulema. Minu arvates on vale, kui Ferrari leiab, et üks sõitja on kogenud ja teine pole ning teeb siis panuse kogenud sõitjale," arutles Berger, vahendab Autosport.com.

"Eriti vale on see lähenemine, kui selline otsus tehakse juba esimesel või teisel etapil," rääkis 59-aastane Berger, kes sõitis omal ajal Ferrari meeskonnas seitse hooaega. Tema sõnul on Ferrari pannud Vetteli endalegi üllatuseks väga ebamugavasse olukorda, sest sakslasel tuleb võidelda Lewis Hamiltoniga ja samas on ta suure surve all Leclerci poolt.

Berger lisas, et vormel-ühes on ees ootamas head ajad, sest andekad sõitjad kasvavad peale: "Leclerc on väljapaistev sõitja, nagu Verstappen, kellest räägiti sama juba mõned aastad tagasi. Ja veel üks sõitja, kes mind avaetappidel üllatas, oli Lando Norris. Väga tore, et noored pead tõstavad."

Hetkel juhib MM-sarja Hamilton 68 punktiga, järgnevad Valtteri Bottas 62, Max Verstappen 39, Vettel 37 ja Leclerc 36 silmaga.

Järgmine etapp sõidetakse nädala pärast Aserbaidžaanis.