Endine vormelisõitja: Hamilton ei lubaks Verstappenil Mercedesega liituda

Loetud päevad tagasi ilmnes, et Red Bulli ja AlphaTaurit mootoriga varustav Honda lahkub järgmise aasta lõpus F1-sarjast. Sellega seoses on hakatud rahvusvahelises meedias spekuleerima, kui kaua veel Verstappen Red Bullis sõidab. Kuigi hollandlasel on Red Bulliga kehtiv leping 2023. aasta lõpuni, on väidetavalt mehe kontrahtis klausel, mis lubab Verstappenil ka varem tiimist lahkuda.

Peamiselt on Verstappenit seostatud viimaste aastate valitseja Mercedesega. Endise F1-sõitja Albersi (41) sõnul Verstappen vähemalt lähiajal veel Mercedesega ei liitu. "Red Bull on tippmeeskond ja nii kaua, kuni Hamilton Mercedeses sõidab, ei näe ma, et üleminek võiks juhtuda. Mitte sellepärast, et Max ei tahaks minna, vaid Lewis ei laseks sellel juhtuda."

"Usun, et Maxi jaoks on praegu parim jätkata Red Bullis," lisas Albers kaasmaalase kohta. "Red Bull on tipptiim, ainult Mercedes on neist tugevam."

Verstappen hoiab tänavusel hooajal kümne etapi järel kolmandat kohta, teda edestavad vaid Mercedese ässad Hamilton ja Valtteri Bottas.