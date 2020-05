Endine vormelisõitja: F1 ilma sakslasteta oleks suur draama

Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen Foto: XPB Images/PA Images/Scanpix

Endine vormelipiloot Timo Glock kardab, et Ferrarist lahkuv Sebastian Vettel ei leiagi uueks hooajaks endale meeskonda. See tähendaks, et Saksamaale palju kuulsust toonud kuninglik võidusõidusari jätkuks uuel aastal ilmselt ühegi sakslaseta.