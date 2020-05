Endine vormeliboss: naftahinna langus sunnib Mercedese vormel-ühest lahkuma

Mercedese peasponsoriks on Malaisia nafta- ja gaasikompanii Petronas, mis kannab hetkel suuri kahjusid.

"Naftaettevõtted ei saa enam endale lubada aastas kümneid miljoneid maksvaid lepinguid. Seetõttu peab ka Petronas oma sponsorluse lõpetama. See omakorda lööb Mercedese eelarvesse tohutu augu," sõnas Jordan, vahendab GPFans.com.

Jordan usub, et Mercedese juhid otsustavad tiimi maha müüa ning selle võib osta miljardär Lawrence Stroll, kellele kuulub hetkel Racing Pointi meeskond.

"Mercedes on vormel-ühes juba peaaegu kõik saavutanud. Nad müüvad oma meeskonna maha. Vahest Lawrence Strollile, kes plaanib võita maailmameistrivõistlused koos oma poja ja oma uue Aston Martini kaubamärgiga. Ja seda plaani on praeguse Racing Pointi stabiilsega raske ellu viia," sõnas Jordan.

72-aastane iirlane usub, et kui Mercedes vormel-ühest lahkub, kolib maailmameister Lewis Hamilton Ferrarisse.

"Ainult itaallased suudavad endale tema (Hamiltoni) palganumbrit lubada ja teavad, et see investeering on seda väärt. Verstappen jääb Red Bulli ja loodab Lewist võita, kuid see saab väga raske olema," arutles Jordan.