Endine vormeliboss kiitis Schumacherit: erinevalt Hamiltonist pidi tema võistlema suurte poistega

Briatore arvates ei saa Schumacheri ja Hamiltoni saavutusi üks-ühele võrrelda, sest seitsmekordsel maailmameistril olid tugevamad konkurendid kui temast ühe tiitlivõidu kaugusele jääval Hamiltonil.

"Michael võitles suurte poistega," sõnas Briatore podcastile Beyond The Grid. "Te peate mõistma, et kui Michael tuli vormel-ühte, oli õhkkond karm. Me räägime Nigel Mansellist, räägime Ayrton Sennast. Praegu on sellist konkurentsi vähem. Hetkel on kaks sõitjat, kolm sõitjat... Keegi ei avalda tõsist survet Hamiltonile."

"Kui ta [Hamilton] sõidaks nagu taksojuht, üks käsi aknast väljas, võidaks ta ikkagi kõik, sest ta on supersõitja, fantastiline," lausus Briatore.

Benettoni ja Renault eksbossi sõnul on hetkel F1 sarjas vaid kaks tõelist tippsõitjat: "Need on Hamilton ja [Max] Verstappen."

Itaallane usub, et peagi astub aga nende kõrvale ka kolmas mees. “[Charles] Leclerc on noor, suurte munadega, mida ta demonstreerib. Ma usun, et kui ma oleksin olnud Ferraris, pannuksin Leclerci juba kaks aastat tagasi Räikkoneni asemele, sest teate, Räikkoneniga ei jõua te kuskile, te ei võida koos temaga kunagi midagi. Ma oleksin riskeerinud Leclerciga. Leclerc on tõeliselt tugev, kuid ta pole veel märgatav. Verstappen on hetkel minu jaoks hämmastavam sõitja. Tema möödasõidud on muljetavaldavad," kiitis Briatore 22-aastast hollandlast.