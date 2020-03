Endine vormeliboss kahtlustab, et põdes koroonaviirust

"See juhtus detsembris, kui mul oli väga kõrge palavik, kopsuvalu ja raskused hingamisel," rääkis Briatore Itaalia televisioonile.

"See kestis kokku 10 päeva. Minu arst ja mina ei suutnud mõista, mis toimub. Röntgen ja kompuutertomograaf näitasid, et kopsude juures on varjud. Pärast seda, kui see viirus Itaalias puhkes, ütles arst mulle, et ilmselt põdesin ma just koroonaviirust, kuid õnneks läks see üle," lisas 69-aastane itaallane.

Briatore kritiseeris ühtlasi Euroopa riigijuhte, kes on viiruse ohtu alahinnanud. "Keegi ei võtnud seda tõsiselt. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ütles jaanuaris, et olge valmis, kuid keegi ei pööranud sellele tähelepanu. See oli kõigi valitsuste viga," rääkis Briatore.

Itaalias on avastatud üle 74 000 kroonajuhtumi, surnud on 7503 inimest.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!