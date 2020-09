Endine vormeliboss: Hamilton peaks liituma Red Bulliga

Seitsmenda MM-tiitli suunas liikuval Hamiltonil uueks hooajaks veel lepingut pole. Tõsi, kõik märgid viitavad sellele, et britt jätkab karjääri Mercedeses.

Eddie Jordani hinnangul võiks Hamilton aga meeskonda vahetada. "Isiklikult usun, et Lewis peaks minema Red Bulli, mitte Ferrarisse," rääkis Jordan. "See oleks perfektne, sest praegu on seal F1-sarja parim nooruk Max Verstappeni näol. Kui Verstappenil oleks Lewis Hamiltoni sugune tiimikaaslane, siis usun, et ta suudaks teda võita küll."

"Pean ütlema, et Lewis on praegu ühel pulgal Alain Prosti, Ayrton Senna ja Michael Schumacheriga. Usun, et ta läheb ka nendest mööda peagi," jätkas Jordan, kelle sõnul hakkab tulevikus vormel-1 sarja valitsema Verstappen. "Red Bull ei ole üldse kaugel (Mercedesest). Neil pole tänavu lihtsalt õnne olnud."