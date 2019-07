Endine vormeliboss Bernie Ecclestone: ma tahan, et Putin valitseks Euroopat

"Putin on hea mees. Ta pole kunagi teinud midagi, mis ei oleks inimestele hea," sõnas Ecclestone Venemaa presidendist rääkides.

"Soovin, et ta juhiks Euroopat. Meil pole hetkel kedagi, seega võivad asjad hullemaks minna," lisas inglane, kinnitades taas, et talle meeldivad diktaatorid: "Ma ei toeta demokraatiat, vajame diktaatorit. Diktaatorina võite öelda, et ma teen nüüd seda. Demokraatias asjad lahustuvad.".

Ecclestone on varem ülistanud ka Adolf Hitlerit, kes oli tema arvates "inimene, kes suutis asju ellu viia". Pärast seda avaldust 2009. aastal tuli vormelibossil avalikult vabandust paluda.

The Timesiga rääkides kiitis Ecclestone heaks ka Putini sissetungi Krimmi, väites, et president tegi seda ainult selleks, et "Venemaa taas kokku tuua".

Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamise kohta leidis Ecclestone, et Putin ei saa sellega seotud olla: "Ta (Putin) ei teinud seda, ta oli liiga hõivatud, et selliseid asju korraldada."