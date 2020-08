Endine vormeliäss Vetteli olukorrast: kõigile oleks parem, kui Ferrari kohe Sainzi pardale tooks

Pinged Vetteli ja Ferrari vahel on kasvamas üle pea. Teist etappi järjest pole neljakordne maailmameister suutnud oma tiimikaaslasele Charles Leclercile vastu saada. Eilses 12. kohas süüdistas Vettel tiimi boksistrateegiat, mis olevat olnud vastupidine sellele, milles enne starti kokku lepiti. Ferrari pealik Mattia Binotto sõnul rikkus aga Vettel ise oma sõidu esimeses kurvis piruetiga ära.

Sõidu ajal ütles Vettel raadio teel inseneridele: "Te teate, et keerasite käki kokku!"

"Sebastiani raadiosõnum näitab, kui pingeline olukord on," vahendab portaal GrandPXnews 2016. aasta maailmameistri Nico Rosbergi kommentaari. "Aga ta peab edasi võitlema ja sellega oma võimalikule järgmisele tiimile signaali andma. Ta peab rusika lauale lööma ja Ferrarilt paremat autot nõudma."

Berger on aga teisel arvamusel. "Asjasse puutuvate tiimide meeleolu huvides oleks parem 2021. aasta sõitjad kohe ära vahetada," ütles Berger Austria telekanalile Sport1, viidates sellega just tõsiasjale, et Vettelil on juba teada, mis tiimi ta järgmisel aastal läheb.

Vettel ütles eelmisel nädalal Silverstone'is, et tema tuleviku kohta ei saa midagi avalikuks veel vähemalt paar nädalat, kuid ta on oma otsuse langetanud. Kõige rohkem on teda seostatud Racing Pointi (järgmisel hooajal Aston Martin) siirdumisega, kus ta kõigi eelduste kohaselt rööviks koha mehhiklaselt Sergio Perezilt.

Vetteli enda koha Ferraris hõivab tuleval hooajal praegu McLareni rooli keerav Carlos Sainz juunior, kelle asemel istub oranži autosse Daniel Ricciardo. Austraallase kohale tuleb Renault'sse tagasi kahekordne maailmameister Fernando Alonso.