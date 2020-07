Endine vormeliäss Vetteli ja Ferrari koostööst: see võiks juba lõppeda. On selge, et abielu on läbi

Teatavasti kuulutas Ferrari juba mais, et kogenud sakslane lahkub tänavuse hooaja järel meeskonnast. Vetteli jaoks algas viimane hooaeg Ferraris kohutavalt, kui möödunud nädalavahetusel toimunud Austria GP-l sai ta alles kümnenda koha. Sakslane tunnistas sõidu järel, et tal oli tõsiseid raskusi masina rajal hoidmisega. Tiimikaaslane Charles Leclerc saavutas aga Austrias teise koha.

"See suhe on läbi. Keemia on kadunud ning abielu on lõppenud," kommenteeris aastatel 2009-2013 Vetteliga koos Red Bullis sõitnud Mark Webber endise tiimikaaslase olukorda. "Sebastian sõidab küll punase masinaga, aga ta on seal vaid enda pärast. Mõneti sooviks, et see asi oleks juba läbi. Mulle tundus, et Sebastian oli pärast Austria sõitu seest tühi. Usun, et mida varem see lõppeb, seda parem kõigi jaoks on."

Webberit üllatas asjaolu, et Ferrari ei pakkunud Vettelile kordagi uut lepingut ning sakslasele anti sellest teada telefonitsi. "Usun, et see üllatas meid kõiki, eriti Sebastianit," jätkas austraallane. "On selge, et sealne suhe polnud tervislik ja nad arvasid, et parim on mitte koos jätkata. Olukord polnud ju selline, nagu meedias kirjutati, et meeskond pakkus üheaastast lepingut ja Vettel nõudis rohkemat. Lepingut polnud isegi laual. Ferrari isegi ei kaalunud midagi."

Karjääri jooksul üheksa MM-etappi võitnud Webberi ei usu, et sakslase jaoks tähendab praegune olukord karjääri lõppu. "Ma arvan, et tal on võimalus leida 2022. aastaks midagi. Samas kes teab, võib-olla juba järgmine aasta Red Bullis?"