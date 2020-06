Endine vormeliäss koostööst Kimi Räikköneniga: temaga on raske suhet luua

"Kimiga on raske suhet luua, sest ta ei räägi eriti. Meil oli palju koosolekuid ning muid kohtumisi, kuid ta ei rääkinud eriti," tõdes Montoya Portugali meediale. "Samas suuri probleeme meie vahel polnud."

2006. aasta jäigi karjääri jooksul seitse F1-etappi võitnud Montoya jaoks viimaseks kuninglikus vormelisarjas. Kolumbialase karjäär lõppes juba keset hooaega, kui aastat kehvasti alustanud Montoya teatas suvel, et hakkab 2007. aastal kihutama hoopis NASCAR-i sarjas. Seejärel teatas McLaren, et kolumbialane enam nende eest ei sõida, kuigi tema leping kehtis aasta lõpuni. Loetud päevad hiljem otsustas McLareni juht Ron Dennis siiski enneaegselt Montoya lepingu lõpetada, et ta saaks juba 2006. aastal NASCAR-is end proovile panna.

Ka Räikkönen lahkus 2006. aasta järel McLarenist, siirdudes Ferrarisse. Kohe esimesel hooajal tuli "jäämees" Itaalia meeskonnas maailmameistriks, mis on tema ainus tiitel tänase päevani.