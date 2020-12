Endine vormeliäss: Hamiltonil pole kunagi olnud võrdset tiimikaaslast

Mäletatavasti sai Williamsi piloot Russell Sakhiri etapil võimaluse osaleda Mercedesega, sest Hamilton oli nakatunud koroonaviirusesse. Kohe stardis Valtteri Bottasest möödunud Russell oli pikalt sõidu liider, kuid pidi lõpuks meeskonna eksimuse ja rehvipurunemise tõttu leppima üheksanda kohaga.

"Russell näitas Mercedese ülemvõimu," sõnas Trulli. "Ta suutis kogemusteta juba esimesel katsel peaaegu võita. Ma ei taha, et mind valesti mõistetaks - Hamilton on praegu parim sõitja, aga on aus tõdeda, et teised sõitjad oleksid võitnud selle raketiga palju tiitleid. Tahaksin, et järgmisel aastal sõltuks (võit) rohkem sõitjatest, kuid Russellit Mercedeses nähes kahtlen selles."

Karjääri jooksul ühe etapi võitnud ning 11-l korral poodiumile jõudnud Trulli sõnul näitas Russell ühtlasi Bottase nõrkust. "Hamiltonil pole kunagi olnud tiimikaaslast, kes oleks temaga sama tugev või peaaegu samal tasemel. Usun, et õiged fännid mõistavad seda. Sama kehtib ka Michael Schumacheri kohta. Ilma hea autota poleks ka Michael nii palju võitnud. Tema ja Lewis on peaaegu alati võitnud hea masinaga sõites," sõnas itaallane kahe seitsmekordse maailmameistri kohta.