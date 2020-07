Endine võidusõitja: on aeg Kimi Räikkönen vormel 1 sarjast välja visata

"On aeg vanakesed vormel 1 sarjast välja visata. Räikkönen peaks lõpuks ometi F1-st lahkuma ja Alonso ei peaks enam naasma. Las Alonso keskendub IndyCarile ja Dakari kõrberallile. Kui ma oleks Alonso nahas, ei tahaks ma uuesti vormel 1 sarjas sõita. Ta tuleb Renault'sse juba kolmandat korda, nüüd on ta veelgi vanem," rääkis van der Garde portaalile GPUpdate.net.

Hollandlase sõnul tuleks tiimidel senisest enam panustada noorematele võidusõitjatele. Hea näitena tõi ta välja Ferrari, kus Carlos Sainz jr. (25) vahetab välja neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli (33).

"Ma arvan, et Sainz on hea sõitja. Oma debüüthooajal sai ta Toro Rossos Max Verstappenile korralikult vastu ja Renault's oli ta parem kui Nico Hülkenberg. Sainz näeb kõvasti vaeva ja teab, mida teeb. Ferrari on tema ja Charles Leclerci näol kokku pannud tugeva duo," lausus van der Garde.