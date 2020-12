Endine tippsõitja kritiseeris Ferrarit: ainult Lauda ja Schumacher on suutnud seal hakkama saada

"Ferrariga sõitmine on eriline, aga itaallastega on väga raske absoluutsesse tippu jõuda. Proovisin seda ise kuuel korral. Olin alati eesotsas, aga maailmameistriks ei tulnud ma kordagi," rääkis Berger portaalile Motorsport Total.

Berger tuli Ferrari roolis MM-sarja üldarvestuses parimal juhul kolmandaks (1988, 1994).

"Sebastian Vettel, kes tuli enne Ferrarisse siirdumist Red Bulliga neljal järjestikusel korral meistriks, ei suutnud Ferrarit päris tippu viia. Ainsad sõitjad, kes on minu vormel 1 sarja jälgimise ajal Ferrari eduteele viinud, on Niki Lauda ja Michael Schumacher," lausus Berger.

"Kimi Räikkönen tuli 2007. aastal maailmameistriks, aga see oli pigem kokkusattumus. Ferrari on vägev võistkond, aga Itaalia mentaliteedi tõttu on seal raske. See ei sobi igaühele," lisas ta.

Bergeri hinnangul on Ferrari praegune esisõitja Charles Leclerc väga andekas, aga kehva auto tõttu tuleb tal veel oma aega oodata.

"Paar-kolm aastat läheb kindlasti aega, kuni Ferrari suudab taas tippu tõusta. Praegu on nad konkurentidest üsna kaugel maas. Aga pean ütlema, et Leclerc on tohutult hea sõitja. Te veel kuulete temast," kiitis Berger monacolast.