Jordan vajas kuulsal Spa-Francorchampsi ringrajal toimuval etapil uut sõitjat, sest Jordani võistkonna üks sõitjatest, prantslane Bertrand Gachot oli mõistetud taksojuhi ründamise eest 18 kuuks vangi. Mercedes otsustas võimaluse ära kasutada ning pakkus Jordanile 150 000 USA dollarit, et nad annaksid võimaluse noorele sõitjale Michael Schumacherile.

Schumacher liituski Jordani tiimiga ning paistis kohe silma, kui saavutas kvalifikatsioonis kõrge seitsmenda koha. Debüüt kujunes aga tema jaoks nukraks, sest sakslane pidi tehniliste probleemide tõttu sõidu juba avaringil katkestama.

BBC podcastis "This Sporting Life" käinud Jordan meenutas Schumacheri debüüti ning sõnas, raha mängis sakslasele võimaluse andmises rolli, kuid see polnud ainus põhjus. Schumacher oli varasemate sõitudega teistes sarjades avaldanud Jordanile muljet, lisaks teatas sakslane, et on Spa ringrajal juba kogenud sõitja, kuigi polnud tegelikkuses seal varem sõitnud.

"Ta valetas mulle. Ta valetas mulle jultunult," sõnas Jordan. "Küsisin temalt etapi eel, kas ta on Spa ringrajal varem käinud. Kui seda sõitjalt küsid, siis sa ei oota vastust, et ta nägi seda turistina. Ikka tahad uskuda, et ta on seal varem sõitnud."

"Schumacher polnud aga seda ringrada varem näinud. Ta oli isaga käinud seal aastaid tagasi, kui veel kardispordiga tegeles, aga ta polnud kunagi sõitnud. See teeb tema saavutuse sel nädalavahetusel veelgi erilisemaks."

Belgia GP jäigi Schumacheril ainsaks Jordani võistkonnas. Kahe etapi vahel liitus Schumacher Benettoniga, kus ta sõitis 1995. aasta hooaja lõpuni. Benettoniga võitis Schumacher ka kaks esimest MM-tiitlit.