Endine tiimipealik Lewis Hamiltonist: mina näitaksin talle ust

Jaanuari alguses teatas Mercedese F1 meeskonnast kolmandikku omava firma Daimler direktorite nõukogu, et Hamiltoni nõudmised on neile vastuvõetamatud, nagu ka võidusõitja suhtumine.

Muuhulgas nõuab 36-aastane Hamilton nelja aasta pikkust lepingut, 40 miljoni euro suurust aastapalka, 10 protsenti konstruktorite karika võidu eest tulevast auhinnarahast, kingituseks superautot AMG One ja võimalust Mercedese vormel 1 autot arendada.

"Kui mina oleksin Daimleri boss, näitaksin Hamiltonile ust. Kas sõidad meie tingimuste järgi või lähed minema. Lisaks ütleksin talle, kuidas käitus Bernie Ecclestone Ayrton Senna surma järel. Loomulikult oli ka Bernie juhtunust šokis, aga ta sai sellest esimesena üle ja ütles meile, keegi pole asendamatu. Nüüd peaks ka Lewis seda teadma," vahendas Jordani sõnu Motosport Week.

Lisaks kritiseeris Jordan Aston Martini tiimi, mis palkas uueks hooajaks Sergio Perezi asemele Sebastian Vetteli.

"Mulle meeldib Vettel, aga arvan, et Aston Martin tegi vea. Kaks viimast aastat, kus Vettel sõitis Ferraris Charles Leclerci vastu, olid täiesti mannetud. Ma ei mõista, miks ta nii kehvalt sõitis, ta on ju neljakordne maailmameister. Arvan, et tema tippajad on läbi. Mina oleks igal juhul Pereziga jätkanud," ütles ta.