Endine tiimikaaslane rääkis välja tõe Michael Schumacheri kurikuulsa äparduse kohta

Schumacheri tolleaegne tiimikaaslane Felipe Massa rääkis telekanali Sky dokumentaalfilmis "The Race to Perfection", et Schumacherile andis idee Ferrari tehnikadirektor Ross Brawn.

Schumacher sõitis Monaco GP kolmanda kvalifikatsiooniperioodi alguses kiireimaid ringiaegu, aga ta kartis et tema suurim konkurent, Renault' piloot Fernando Alonso suudab teda lõpuks edestada. Sakslane otsustas oma Ferrari La Rascasse'i kurvi seisma jätta ja sellega Alonso viimased üritused nurjata.

Kohtunikud leidsid uurimise järel, et Schumacheri eksimus ei saanud tulla kogemata. Vormelitäht pidi karistuse järel põhisõidule startima boksiteelt. Lõpus kerkis Schumacher viiendaks, võitis Alonso.

"Tiimi koosoleku ajal rääkisime kvalifikatsioonist. Michael ütles, et meil on kolmandaks perioodiks kaks komplekti rehve ja kui algus kiired oleme, peaksime ootama ja siis teise komplekti alla panema. Siis ütles Ross Brawn, et äkki peaksime esile kutsuma kollased lipud. Küsisin temalt, et kas ta tegi nalja või mõtles seda tõsiselt. Olin kindel, et see oli nali, aga Michael tegigi täpselt nii," meenutas Massa.

Brasiillase sõnul ei tahtnud Schumacher esialgu isegi võistkonna sees tunnistada, et tegi vea meelega. Aasta hiljem rääkis Schumacher siiski tõe välja, aga mitte avalikult.

Brawni sõnul lipsas mõte kollased lipud esile kutsuda üle tema huulte täiesti juhuslikult ja ta ei uskunud, et Schumacher sellest kinni haarab.

"Üldiselt on Monacos vajalik kvalifikatsioon võita. Aga tol aastal polnud selleks nii suurt vajadust, sest meil oli hea strateegia, hea auto ja head rehvid. See oli Michaeli poolt loll manööver. Michaelil on sellistel radadel taolisi asju paar korda juhtunud," lausus Brawn.

Schumacher sai 2006. aastal MM-sarjas kokkuvõttes Alonso järel teise koha ja sügisel teatas ta esimest korda karjääri lõpetamisest.