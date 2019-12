Endine tiimikaaslane Michael Schumacherist: ta oli supersõitja, kuid täielik egoist

"Ma olen alati sõpru leidnud ja kõigi tiimikaaslastega suutnud head suhted luua," sõnas Barrichello Beyond the Grid podcastis.

Küsimusele, kas Schumacher kuulub ka sellesse sõprade seltskonda, vastas brasiillane "jah" ja lisas: "Kuid ta polnud kunagi toetav. Ta ei pakkunud kunagi abi ja mina ei küsinud ka."

"On olemas tiimikaaslased, kelle juurde sa lähed, kuid tema puhul oli näha, et ... Michael oli erinev, ta oli pisut naiivne selles, kuidas ta töötas. Meil oli tihti koosolekuid, mille järel algas eraldi koosolek vaid Michaeliga. Ma ei suutnud seal olla ja lahkusin. Lõpuks ma sain aru, et see meeskond oli Michaeli oma," lisas Barrichello seitsmekordse maailmameistri kohta.

Samas tunnistas brasiillane, et võidusõidurajal oli sakslane teistest peajagu üle. "Ta oli lihtsalt super. Superhea näiteks kiiretes kurvides, väga hulljulge. Kui mind panna Michaeli vastu, siis ma arvan, et suhe oli 70:30 tema kasuks. Ta oli minust lihtsalt parem. Ta oli märksa täiuslikum," arutles brasiillane.

Kui Schumacher võitis aastatel 2000-2005 Ferrariga 49 etappi ja tuli viiel korral maailmameistriks, siis Barrichello arvele kogunes samal ajal üheksa etapivõitu.