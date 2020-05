Endine Saksamaa vormelisõitja Schumacherist: ta tegi rajal lollusi, mis on vastuvõetamatud

"Autost väljas on ta väga meeldiv inimene," sõnas Heidfeld seitsmekordse maailmameistri kohta podcastis "Beyond The Grid". "Rajal on ta hoopis teine isiksus: südametunnistuseta, äärmiselt agressiivne ja kohati ebaõiglane. Ta tegi rajal lollusi, mis on täiesti vastuvõetamatud."

Karjääri jooksul 13 korda poodiumile jõudnud Heidfeld rõhutas, et selline iseloom lõi Schumacheril välja vaid võistlustules. "Ta on väga sooja südamega mees, kes on eelkõige armastav pereinimene."

Üks tuntumaid näiteid Schmacheri armutust sõidustiilist on 1997. aasta hooaja viimase etapil juhtunu. Euroopa GP eel võitlesid tiitli nimel Schumacher ja kanadalane Jacques Villeneuve. Otsustavas sõidus tehniliste probleemide küüsi sattunud Schumacher otsustas rammida Villeneuve'i, et takistada tal tiitli võitmist. Schumacher jäi kokkupõrke järel aga hoopis ise raja äärde ning Villeneuve lõpetas kolmandal kohal, millest piisas, et MM-tiitel kindlustada. Schumacherit karistati ebasportliku käitumise eest ning ta diskvalifitseeriti tollasest hooajast.