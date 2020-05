Endine meeskonnakaaslane kergitas pisut saladuseloori Michael Schumacheri olukorra kohta

39-aastane Massa avaldas Brasiilia Fox Sportsile, et on endisel tiimikaaslasel Šveitsis külas käinud.

"Ma tean, kuidas ta hakkama saab. Mul on selle kohta infot. Oleme Schumacheriga alati lähedased olnud. Suurim asi, mida teame, on see, et tema olukord pole kerge, vaid keeruline," lausus Massa.

Brasiillane tunnistas, et ei saa väga avameelselt rääkida. "Peame austama olukorda, nagu ma olen austanud perekonna soovi. Nad ei taha seda infot avaldada. Ja kes olen mina, et seda avaldada," jätkas Massa.

2006. aastal koos Schumacheriga Ferrari meeskonda esindanud brasiillane lisas, et on ühenduses olnud ka Schumacheri poja Mickiga, kes üritab käia isa jälgedes ja murda vormel-ühte.

Massa loodab, et Schumacher saab kunagi raja kõrval oma poja võistlusele kaasa elada. "Ma palvetan iga päev, et ta taastuks ja naaseks võistlusradade äärde, eriti nüüd, kui ka tema poeg sõidab. Ma palvetan, et Michael võiks ühel päeval oma poega julgustada."

Pärast 2013. aasta 29. detsembri Alpides juhtunud mäesuusaõnnetust pole avalikkus Schumacherit näinud. Vormelilegendi perekond on tema tervisliku seisundi saladuses hoidnud.