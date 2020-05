Endine maailmameister on Ferrari otsusest šokis: selle taga peab midagi rohkemat olema

Ferrari F1 tiim teatas möödunud nädalal, et neljakordne maailmameister Vettel lahkub hooaja järel Itaalia meeskonnast. Vettel ja Ferrari tõdesid, et neil olid erinevad tulevikuvaated ning seetõttu ei jõudnud nad lepingu tingimuste osas kokkuleppele. Samal ajal hakkasid aga meedias ringlema spekulatsioonid, et Ferrari ei teinudki sakslasele ühtegi pakkumist.

"Kui Vettel tõesti suruti meeskonnast minema, on see minu jaoks hullumeelne," rääkis aastatel 2000-2017 F1-sarjas kihutanud Button. "Ta on neljakordne maailmameister. Minu arvates näitas Vettel eelmisel aastal oma kiirust."

"Tal oli raske hetk keset hooaega, kui tiimikaaslane Charles Leclerc sõitis väga hästi ja usun, et see tegi talle vaimselt veidi haiget. Vettel tuli aga sellest tugevana välja ning ta on ikkagi mees, keda sooviks iga F1 meeskond," jätkas britt. "Selle otsuse taga peab midagi rohkemat olema. Ma ei tea, kas Ferrari ei soovi enam kaht esisõitjat või milles asi on, kuid see on väga kummaline otsus minu jaoks. Olen jätkuvalt šokis, et Sebastian ei sõida enam varsti Ferraris."

Vetteli asemel hakkab Leclerci kõrval uuest hooajast Ferrarit esindama Carlos Sainz juunior (McLaren). Kus Vetteli karjäär jätkub, pole teada. Sakslase puhul pole välistatud, et Ferrarist lahkumine võib tähendada tema karjääri lõppu.