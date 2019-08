Endine maailmameister kritiseeris Red Bulli sõitjat: tal veab, et tal üldse koht veel alles on

21-aastasel hollandlasel on hooajast ette näidata kaks etapivõitu, Red Bullis debüüthooaega tegeva Gasly parimaks tulemuseks on neljas koht. Üldarvestuses on prantslane kuues ja jääb kolmandal kohal olevast Verstappenist maha 118 punktiga.

"Ta on Verstappenist väga kaugel. Gasly pole kindlasti tasemel, kus ta olema peaks," kritiseeris prantslast Villeneuve. "Gasly olukord on keeruline. Tal veab, et tal üldse koht veel olemas on."

Kanadalasest maailmameister lisas, et Red Bull hoiab Gaslyt veel enda ridades, sest neil pole kedagi praegu asemele tuua.