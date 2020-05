Endine maailmameister koostööst Schumacheriga: ta on psühholoogiline sõdalane, kes oskab konkurentide pähe tungida

Rosberg ja Schumacher sõitsid koos Mercedeses aastatel 2010 - 2012. Rosbergi sõnul oli legendaarse kaasmaalase F1-sarja naasmine tema jaoks suureks üllatuseks. "Ma olin väga elevil, sest arvasin, et saan Mercedeses liidrirolli nautida. Sel hetkel ei rääkinud keegi Schumacherist midagi."

"Ühel hetkel helistas mulle aga Ross Brawn (Mercedese toonane juht - toim), kes teatas mulle, et minu tiimikaaslaseks ei saa ei Nick Heidfeld ega Jenson Button. Hakkan koos sõitma hoopis Schumacheriga," meenutas Rosberg F1 kodulehele antud intervjuus. "Mul tulid pähe hullumeelsed mõtted. Arvasin, et mul pole võimalustki edu saavutada, kogu meeskond pöördub minu vastu ja Michael hakkab end tippu manipuleerima. Ma hakkasin mõtlema, kas üldse suudan temaga sammu pidada. Ta on ikkagi läbi aegade parim sõitja."

Rosberg oli kogenud kaasmaalasest kõigil kolmel koos veedetud hooajal üldarvestuses parem. Just noorem sakslane oli see, kes tõi meeskonnale esimese poodiumikoha, kvalifikatsioonivõidu ja etapivõidu. See siiski ei tähendanud, et Rosbergil oleks Schumacheri vastu lihtne olnud.

"Michael on psühholoogiline sõdalane. Ta ei pea isegi pingutama selleks, sest kõik tuleb tema jaoks loomulikult, " tõdes Rosberg. "Ta oskab vaimselt tungida oma konkurentidele pähe. Mina olin tiimikaaslasena tema suurim vastane ning see käis niimoodi hommikust õhtuni välja."

Sakslase sõnul oli aastate jooksul palju hetki, mil Schumacher teda töötles. "Monaco GP on üks näide. Meil oli garaažis vaid üks vets. Ta teadis, et ma seisan ukse taga, sest ma rääkisin paaniliselt ja palusin seesolijal kiiresti välja tulla. Mul oli hädasti vaja enne kvalifikatsiooni vetsus käia. Tema aga vaatas kella ja venitas aega vetsus, sest teadis, et see tekitab mulle rohkem stressi. Ta tuli vetsust välja ning tegi üllatunud näo, et ma ukse taga ootasin. Neid näiteid on lõputult."