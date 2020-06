Endine kolleeg Kimi Räikkönenist: kui oleksin temaga esimesel aastal kokku puutunud, oleks minu karjäär pooleli jäänud

Penteado ja Räikkönen töötasid koos Lotuse meeskonnas aastatel 2012-2013. Brasiillane oli toona tiimi mootoriosakonna juht. "Kimiga oli raske koos töötada. Vannun, et kui oleksin temaga kokku puutunud oma esimesel aastal F1-s, poleks ma seal karjääri teinud," vahendas Motorsport brasiillase meenutusi.

"Me korraldasime juba enne Räikköneni liitumist Lotusega talle Valencias salajase testi. Me ei rääkinud sellest kellelegi. Räikkönen ei tulnud aga esimesel päeval kohalegi," rääkis Penteado. "Ta saabus alles sõidupäeval. Kimi ei öelnud kellelegi sõnagi, vaid läks otse auto juurde."

"Kimil läks 10 etappi aega, et minu nimi selgeks saada," jätkas Penteado, kelle sõnul on Räikkönenil väga eriline tööeetika. "Kui sa talle mingeid asju ise selgeks ei tee, siis ta ei õpigi neid. See on lihtsalt tema viis töötamiseks. Ta ei ole laisk ega lohakas, vaid ta lihtsalt eeldab, et insenerid tulevad ise talle vajalikest asjadest rääkima."

Penteado rõhutas intervjuus, kuidas Räikkönen ise vestlusi ei alusta, kuid on tegelikult väga avatud inimene. "Ta on professionaal. Kimi eesmärk on teha meeskonnas tööd, mitte leida uusi sõpru. Kuid kui sa lähed tema juurde ja räägid temaga, siis ta on hea meelega nõus oma aega loovutama. Mul läks mitu etappi aega, et tema kummalist käitumist mõista. Kimi on tegelikult väga hea inimene, ta on teistsugune, mis on minu arvates lahe."

Brasiillasse hinnangul oleks Räikkönenist võinud saada mitmekordne maailmameister. "Ta oleks kaheksakordne maailmameister, kui ta oleks sündinud 20 aastat varem. Sellest pole kahtlustki."