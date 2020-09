Endine Ferrari vormeliäss: Sebastian Vetteli aeg on läbi

Charles Leclerci kõrval hakkab uuest aastast Ferraris sõitma Carlos Sainz juunior. Neljakordne maailmameister Vettel jätkab karjääri Racing Pointis, mis hakkab uuest hooajast kandma nime Aston Martin.

Tänavune hooaeg pole teatavasti ei Vetteli ega Ferrari jaoks olnud kerge. Üheksa etapi järel on sakslane üldarvestuses 13., Ferrari võistkondade seas alles kuues.

"Väga kurb on näha nii tähtsat tiimi kannatamas," rääkis 39-aastane Massa, kes sõitis aastatel 2006-2013 Ferraris.

Brasiillase hinnangul tegi Ferrari õige otsuse, kui otsustas sakslasega koostöö lõpetada. "Vetteli aeg on läbi. Tänavuse aasta tulemused näitavad, et Ferrari tegi õige otsuse," jätkas Massa. "Carlos on hea ja noor sõitja, kel on palju arenguruumi. Mõistagi vajavad nad ka konkurentsivõimelist autot ja loodan tema pärast väga, et Ferraril see ka on."