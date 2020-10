Endine F1 tiimipealik tõi välja peamise erinevuse Hamiltoni ja Schumacheri vahel

Hamilton on liikumas jõudsalt seitsmenda MM-tiitli suunas, mis tõstaks tema Schumacheriga ühele pulgale. Mitmed rekordid on britt juba sakslaselt üle võtnud. Näiteks möödunud nädalavahetusel teenis ta karjääri 92. etapivõidu, millega ta sakslasest möödus.

Nii ongi hakatud arutama, kumba meest võiks pidada paremaks sõitjaks. Whitmarshi hinnangul on kahe mehe vahel aga üks suur erinevus.

"Lewis on armutu, aga ta tahab võita ausal ja auväärsel viisil. Ma ei usu, et Schumacherile see korda läks," rääkis Motorsport Magazinele antud intervjuus Whitmarsh, kes aastatel 2004-2013 tegutses McLareni tegevdirektorina. Neist viimased neli aastat oli ta ka meeskonna pealik. "Tuleb austada inimesi, kes suudavad säilitada siiruse ja süütuse. Seda on suutnud Lewis ja Mika Häkkinen (F1 kahekordne maailmameister - toim), kes ei kasutanud kunagi ühtegi räpast trikki."

Schumacherisse 62-aastane britt aga nii soojalt ei suhtu. "Ma ei suutnud kunagi suhelda temaga nii, nagu oleksin pidanud. Schumacher oli alati üks vaenlane, kes proovis räpaste trikkidega minu sõitjate vastu sohki teha," rääkis Whitmarsh seitsmekordse maailmameistri vastu.