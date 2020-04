Endine F1 tiimiboss nimetas põhjuse, miks ei saa Schumacherit pidada läbi aegade parimaks sõitjaks

Just Jordan oli mees, kes seitsmekordsele maailmameistrile F1-sarjas võimaluse andis. Jordani tiimi ridades tegi Schumacher 1991. aasta Belgia GP-l vormel-1 debüüdi. Pärast üht etappi siirdus sakslane aga Benettoni meeskonda.

"Kui ma mõtlen tagasi kõikidele lepingutele, mida Ferrari ja Michael Schumacheriga seoses pidin sõlima, siis kahtlemata on tegu uskumatu talendiga, aga ühes asjas valmistas ta minu jaoks pettumust," rääkis Jordan podcasti "Off The Ball" vahendusel. "Absoluutselt igas lepingus, mis ma sõlmisin kas Eddie Irvine', Rubens Barrichello või ükskõik kellega, oli klausel, et nad peavad Schumacheri järel teist viiulit mängima. Ma tahaksin, et saaksin pidada Schumacherit läbi aegade parimaks, aga ma lihtsalt ei saa."

"Kui küsitakse minult, kes on läbi aegade parim sõitja, siis mõtlen, et loomulikult oli Schumacher meeletu talent, aga samamoodi oli Ayrton Senna," jätkas Jordan. "Michael oli ilmselt kõige andekam, aga minu jaoks on parim sõitja läbi aegade hoopis Alain Prost."

Jordani sõnul on praegustest tegevsõitjatest parimad eeldused saada parimaks Lewis Hamiltonil. Kuuekordsel maailmameistril on tänavu võimalik tõusta ainsa mehena Schumacheriga ühele pulgale. Seda muidugi eeldusel, et F1 hooaeg tänavu üldse toimub.