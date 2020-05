Endine F1- sõitja tõi välja Ferrari murekoha: sõitjad kipuvad seal läbi põlema

"Sebastian on minu sõber, kuid ka mina ei osanud seda oodata," kommenteeris Vetteli lahkumist aastatel 1997-2007 kokku 69-l etapil osalenud austerlane Wurz, kes töötab praegu F1 sõitjate ühenduse esimehena. "Vettel on sellised asjad alati enda teada hoidnud."

Karjääri jooksul kolmel korral poodiumile jõudnud Wurzi sõnul kipuvad sõitjad aja jooksul meeskonnas läbi põlema. "Kui vaadata Ferrari ajalugu, siis esimesed aastad ja kuud on alati üks suur armastus. Kõik emotsioonid tulevad välja, mis teevad Ferrari nii ilusaks. Kuid ühel hetkel tundub, nagu juhtus ka Fernando Alonsoga (kuulus Ferrarisse aastatel 2010-2014 - toim), viib kogu süsteem sõitja läbipõlemiseni. Võib-olla pole seal enam armastust ning tundub, et see ka Sebastiani ja Ferrari vahel juhtus. Sebastianiga ma sellest siiski rääkinud pole."

Austerlase hinnangul on õhkkond Ferraris pingete jaoks soodne. "Seal pannakse sõitjatele tõesti rahvuslik surve peale. Ferrari nõuab sõitjatelt palju ning neile tõesti meeldib, kui keegi neid edasi suudab viia. Kui aga edu ei tule, siis hakkab kõik tagasi tulema. Ferrari on pärandi, töö ja kvaliteedi osas väga kaitsev."

"Seal on alati pingeid ning mitte ainult sõitjate vahel. Nad on viimastel aastal ka tiimijuhte välja vahetanud."

Kui Michael Schumacher tuli aastatel 2000-2004 viiel hooajal järjest Ferrariga maailmameistriks, siis peale seda on Itaalia tiimiga triumfeerinud vaid üks sõitja - Kimi Räikkönen 2007. aastal. Viimane meeskondlik tiitel pärineb 2008. aastast. "Vaadates tagasi Schumacheri, Ross Brawni ja Jean Todti ajastule, siis nemad olid nii tugevad, et suutsid kogu surve kõrvale lükata. Pärast nende lahkumist pole Ferrari enam oma ootusi täitnud."