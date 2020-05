Endine F1 sõitja tegi Schumacheri osas üllatava avalduse

Seitsmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick kuulub tänavusel hooajal F2-sarjas osaleva Prema meeskonna nimekirja, kus ta võistles ka mullu. Ühtlasi on sakslane Ferrari noorteakadeemia liige.

Aastatel 2000-2011 F1-s sõitnud Heidfeldi sõnul ei pea Schumacher võib-olla enam pikalt ootama, et ise kuninglikus vormelisarjas võimalust saada. "Ma ei üllatuks, kui näeksime teda juba tänavusel hooajal F1 autos," rääkis Heidfeld Saksamaa meediale. "Kindlasti mitte Ferraris, aga miks mitte Alfa Romeos, kus minu teada on mõlemad kohad järgmiseks hooajaks hetkel vabad."

Alfa Romeos kihutavad tänavu 2007. aasta maailmameister Kimi Räikkönen ja itaallane Antonio Giovinazzi. Heidfeldi hinnangul võib ohus olla just 26-aastase itaallase koht, kes pole F1-s veel suuremat läbimurret teinud. "Kui Schumacher näitab vormel-2-s suurepäraseid tulemusi ning Giovinazzit tabavad veelgi suuremad probleemid kui mullu, siis ma ei imestaks üldse, et Alfa Romeo ta keset hooaega välja vahetaks."

"Schumacheri perekonna juures on hea, et nad teavad täpselt, millal tuleb asju teha ning samas oskavad nad vaadata, et keegi liiga vara F1-sarjaga ei liituks," lisas Heidfeld.

Mick Schumacher saavutas eelmisel hooajal F2-sarjas ühe etapivõidu ning sai kokkuvõttes 12. koha. Tänavune hooaeg pole koroonaviiruse pandeemia tõttu veel alanud.