Endine F1-sõitja nimetas Kimi Räikkoneni murekoha: ta pole võimeline kohanema

Hispaanlane de la Rosa ja Räikkönen töötasid aastaid koos McLareni ridades. "Kimi on väga kiire," rääkis hispaanlane Iltalehti vahendusel. "Ta on maailmameister, aga ta vajab kindlat masinat, mis sobib tema sõidustiiliga. Vastasel juhul ta ei suuda kohaneda."

"Just see eristab teda Fernando Alonsost ja Lewis Hamiltonist," jätkas de la Rosa. "Anna Fernandole auto ja ta näitab kiirust. Need sõitjad on võimelised kohanema. Kimi aga seda ei suuda. Teatud tingimustes on ta sama tugev kui Alonso ja Hamilton, aga nad on kõrgemal tasemel, sest iga auto ei käitu nii, nagu Kimi seda tahaks."