Endine F1-sarja eestvedaja Bernie Ecclestone: tumedanahalised on tihti rassistlikumad kui valged

89-aastane briti ärimees ja endine kuningliku sarja juht Ecclestone tegi CNN-iga intervjuu, mille põhiteema oli rassism ja Lewis Hamilton. Kui jutuks tuli 2008. aasta F1 Hispaania etapp, kus Lewis Hamiltoni häiris üks kindel rahvamass, kes olid oma näod mustaks värvinud, ei suutnud endine sarjajuht seda uskuda.

“Lewis on natukene eriline. Esiteks on ta väga-väga talendikas sõitja. Nüüd tundub, et ta on ka andekas kõnemees,” rääkis Ecclestone.

“See kampaania, mida ta teeb tumedanahalistele on imeline. Ta teeb head tööd,” kiitis endine juht mitmekordset F1 võitjat Lewis Hamiltoni.

Samas leiab Ecclestone, et Hamiltoni juhitud kampaanial puudub F1 jaoks igasugune mõju. “Tumedanahalised on tihti rassistlikumad kui valged,” avaldas Ecclestone oma arvamust. “Ma imestan, et Hamiltoni häiris Hispaania intsident. Ma olen väga õnnetu, kui ta võttis seda tõsiselt. Ma ei arvanud, et see mõjutas teda,” rääkis 89-aastane ärimees.

Bernie Ecclestone usub, et ausammaste lõhkumine on jaburus. “Ma arvan, et see tegevus on lollus. Need peaks jätma sinna, kus need on. Viige oma lapsi sinna ja rääkige, kes need inimesed olid, mida halba nad tegid ning miks need kujud olemas on,” avaldas Ecclestone.