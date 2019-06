Endine F1 maailmameister Rosberg: Vettel teeb pingelistes olukordades jätkuvalt vigu

Vettel sai karistada võistluse 48. ringil juhtunu eest, kui sõiduvea tõttu korra murule sõitnud sakslane naases rajale väga napilt Hamiltoni ette, tekitades ohtliku olukorra.

"Kõik jätkub täpselt nii nagu vanasti," sõnas Rosberg. "Kui Lewis ja Sebastian on koos ning olukord on pingeline, siis Vettel kipub ikka vigu tegema."

"Hamilton survestas igal ringil Vettelit ja ühel hetkel tegi ta vea," jätkas Rosberg. "Ta tuleb rajale tagasi ja karjub, et tal polnud auto üle kontrolli ning et ei näinud Lewist. Aga Lewis oli seal ja reeglid ütlevad, et rajale tuleb ohutult naasta. Vettel sõitis aga üle kogu raja, minu hinnangul oleks ta rahulikult saanud ruumi jätta."

"Vaatasin juhtunut korduvalt uuesti. Kui Hamilton poleks pidurdanud, oleks ta seinas lõpetanud. Teele tuleb aga naasta ohutult, seega oli minu arvates karistus õiglane."