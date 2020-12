Ekspiloodi julge ennustus: Mick Schumacher on peagi Ferraris

"Haas on turvaline koht, kus õppida. Ma ei usu, et tal (Mick Schumacher - toim.) tekib raskusi Nikita Mazepini alistamisega. Kui tekib, on see mõistagi probleem," arutles Coulthard, vahendab formula1news.co.uk.

"Kui probleeme ei teki, on see just see, mida ma ootan. See tähendab, et juba paari aasta pärast on tal võimalus siirduda Ferrarisse või mõnda teise tiimi," usub Coulthard. "Kõik sõltub Charles Leclercist ja Carlos Sainzist."

Ferrari meeskonna boss Mattia Binotto on juba mõista andnud, et nad näevad Mick Schumacheris tulevast Ferrari sõitjat.

"Ferrari akadeemia pole loodud vormel-ühe sõitjate kasvatamiseks, vaid järgmiste Ferrari sõitjate leidmiseks. Täna on muidugi vara hinnata, kuid on kõik eeldused, et me võime Micki näha 2023. aastal punases vormelis," teatas Binotto ajakirjanikele hooaja lõpu virtuaalsel meediakonverentsil.