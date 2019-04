Eksmänedžer astus Michael Schumacheri kaitseks välja ja ründas Ecclestone`i: ta peaks Schumile igavesti tänulik olema!

Ecclestone ütles Sport Bildle antud intervjuus, et Michael Schumacher ei tunnetanud oma piire ja tekitas seetõttu endale negatiivset tähelepanu.

"Tema (Schumacher) probleem oli, et ta ei tajunud piire. Skandaalid tõid talle palju tähelepanu, kuid see ei olnud õige tähelepanu," sõnas 88-aastane Ecclestone.

Konkreetse näitena meenutas endine vormliboss 1997. aasta vahejuhtumit, mil tiitli eest heidelnud Schumacher tegi hooaja viimasel etapil avarii lähikonkurendi Jacques Villeneuve`iga. Sakslane diskvalifitseeriti selle eest, tiitli pälvis Villeneuve.

Ühtlasi leidis Ecclestone, et Schumacheri 2010. aasta tagasitulek vormel-ühte oli vale otsus: "See oli hea F1 jaoks, kuid mitte talle endale. Aga see ongi just see, mida ma mõtlen, kui leian, et ta ei tunnetanud oma piire."

Willi Weber nimetas Ecclestone`i sõnavõttu otsesõnu rumalaks. "Võidusõitja peab tihti oma piire ületama. Keegi ei osanud seda paremini, kui Michael, kellest sai kõigi aegade parim vormelipiloot. Bernie teab seda samuti," ütles Weber, vahendab Sportsmole.

1997. aasta skandaalse avarii kohta sõnas Weber: "Tegelikult ju Villeneuve kutsus endale otsa sõitma. Ütlesin Michaelile: "Kui sa seda teed, siis tee õigesti, nagu Prost ja Senna tegid tosin korda." Michael tegi seda aga liiga kaastundlikult, sest sakslasena sai ta aru, et see oli s*tt!".