Eksmaailmameister Nico Rosberg: võimatu on öelda, kes on läbi aegade parim sõitja

"Lisaks Schumacherile ja Lewisele on veel (Ayrton) Senna, (Juan Manuel) Fangio... Võimatu on öelda, kes neist on parim. Nad olid kõik omal viisil unikaalsed," rääkis Rosberg, kes oli karjääri jooksul nii Schumacheri kui Hamiltoni tiimikaaslane.

Kaasmaalase Schumacheriga sõitis Rosberg Mercedeses koos aastatel 2010-2012. Schumacheri lõpetamise järel liitus meeskonnaga Lewis Hamilton, kellega Rosberg oli tiimikaaslane järgmised neli aastat. Just karjääri viimaseks jäänud hooajal (2016) suutis sakslane võita oma ainsa MM-tiitli. "Mul õnnestus Lewist korra võita, olen selle üle väga uhke. Mida rohkem ta võidab, seda paremini mõistan, kui keeruline oli teda alistada," jätkas Rosberg.

"Lewise võitmiseks tuleb teha kõike 100% perfektselt. See nõuab totaalset pühendumist ja täiuslikkust. Kogu hooaja vältel peab kõik õnnestuma," lisas sakslane.