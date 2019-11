Eksmaailmameister: Hamiltonil on kõik olemas, et Schumacheri rekord ületada

"Oleme alati arvanud, et ükski teine sõitja ei suuda seitsme maailmameistritiitlini küündida või isegi sellele saavutusele lähedale jõuda. Aga nüüd on Lewis selle poole teel," rääkis Button BBC-le.

"Teame kõik, et Lewis on erakordselt andekas sõitja. Lisaks teame, et vaja on suurepärast tiimi, kes sõitjat toetab. Mercedes on alates 2014. aastast võitnud nii sõitjate kui ka konstruktorite karika. See on väga muljetavaldav. Isegi muljetavaldavam kui Ferrari ülevõim Michael Schumacheri ajastul. Seega Lewisel võimalus Michaleiga viigistada või isegi mööda minna," lisas ta.

Buttoni arvates ei taha Hamilton lähemalt ajal veel kiivrit varna panna, sest võitmine pakub talle endiselt lõbu. "Võitmine tekitab sellist mõnu ja adrenaliini, et see on nagu narkootikum."