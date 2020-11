Eksmaailmameister avaldas põhjuse, miks Vettel võib Ferraris esineda alla oma võimete

Kui juba mullu jäi neljakordne maailmameister Vettel MM-sarjas noorele tiimikaaslasele alla, leppides kokkuvõttes alles viienda kohaga, siis tänavu on punktiseis koguni 85:18 Leclerci kasuks.

"Ferrari teab, et Leclercil on tulevikku. Ma arvan, et Charlesi ettepanekuid on auto arendamisel rohkem kuulatud," sõnas 1997. aastal maailmameistriks tulnud Villeneuve.

"Leclerc sõidab hoopis teistmoodi kui Vettel. Sebastian näeb ja tunnetab, et ta ei suuda seda autot viia äärmustesse," lisas Villeneuve Speedweekile.

Vettel sõidab järgmisel hooajal Aston Martinis (praegune Racing Point). Ferraris asub tema kohale Carlos Sainz Junior.