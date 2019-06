Eelmise aasta rehvide kasutuselevõtu hääletus kukkus F1 tiimide seas läbi

Mitmed tiimid on avaldanud soovi masinatele alla panna uuesti 2018. aasta rehvid, sest tänavused Pirelli rattavarjud, mis on mullustest kitsama turvisega, soosivad liialt Mercedese meeskonda.

Et muudatus läbi läheks, oli vaja seitsme meeskonna nõusolekut kümnest. Crash.net teatab aga, et seda ei saavutatud.

"On üpris loogiline, et need, kes pole rehvidest õigesti aru saanud, üritavad neid muuta. Minu spordimehelik arvamus on, et F1 ei tohiks reegleid muuta, sest kellelgi läheb teistest paremini," ütles Mercedese tiimipealik Toto Wolff enne hääletust Autosport'ile.