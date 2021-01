Ecclestone usub, et Hamiltoni lepingusaaga on vaid PR-trikk

Ecclestone ütles Šveitsi ajalehele Blick, et seitsmekordse maailmameistri leping Mercedesega on ilmselt juba sõlmitud.

"See on vaid sõu selleks, et Lewis neil pikkadel nädalatel endiselt pealkirju pakuks," arvas Ecclestone.

Endine F1 tiimipealik, aastatel 1991-2005 omanimelist meeskonda juhtinud Eddie Jordan teatas hiljuti, et Hamilton peaks oma nõudmistes kõvasti järgi andma või leidma endale muu töökoha. "Kui mina oleksin Daimleri boss, näitaksin Hamiltonile ust. Kas sõidad meie tingimuste järgi või lähed minema. Lisaks ütleksin talle, kuidas käitus Bernie Ecclestone Ayrton Senna surma järel. Loomulikult oli ka Bernie juhtunust šokis, aga ta sai sellest esimesena üle ja ütles meile, keegi pole asendamatu. Nüüd peaks ka Lewis seda teadma," vahendas Jordani sõnu Motosport Week.

2012. aasta suvel oli Jordan üks esimeste seas, kes Hamiltoni üleminekust McLarenist Mercedesesse teada sai. Paljud ei uskunud teda algul, kui ta selle ülemineku tele-eetris välja hõikas.

Hamiltoni leping "hõbenooltega" lõppes eelmise aasta lõpuga. Meedias on kirjutatud, et 36-aastane tšempion nõuab uut nelja aasta pikkust lepingut, 40 miljoni euro suurust aastapalka, 10 protsenti konstruktorite karika võidu eest tulevast auhinnarahast, kingituseks superautot AMG One ja võimalust Mercedese vormel 1 autot arendada.

Vormel 1 hooajaeelsed testisõidud toimuvad tänavu 12.-14. märtsini Bahreinis. Samas kohas peetakse ka esimene etapp 26.-28. märtsini.