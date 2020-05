Ecclestone pages koos raseda abikaasaga Brasiiliast: laibad vedelevad tänavatel, haiglad on täis, president peata

Ecclestone maandus koos oma lapseootel 44-aastase abikaasa Fabiana Flosiga pühapäeval Šveitsis Klotenis, kuhu nad olid Sao Paulost lennanud eralennukiga.

11 nädalat veetsid Ecclestone ja Flosi isolatsioonis oma Sao Paulo lähedal asuvas farmis, kuid laps (poiss) soovitakse ilmale tuua vähem nakkusohtlikus keskkonnas.

"Sao Paulos on tõeline koroonaviiruse puhang. Surnud inimesed vedelavad keset teed, haiglad on täis ja president [Jair] Bolsonaro on täiesti peata. Ta on alles nüüd aru saanud, kui tõsine olukord Brasiilias on," rääkis Ecclestone ajalehele Blick.

"Kui laps juunis sünnib, ei juhtu see keset Brasiilia kaost, kus haiglad on ülerahvastatud. Õnneks Šveitsis probleeme pole. Brasiilias on küll mitmeid häid erakliinikuid, kuid viirusesse nakatumise oht on seal suurem kui Euroopas."

Brasiilias oli kolmapäevase seisuga registreeritud 275 087 koroonaviiruse juhtumit ja 18 121 viirusesse surnut.

