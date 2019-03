Ebaõnn ja õnn korraga! Ferraril kadus turbo ja Leclerc jäi võidust ilma. Aga poodiumile pääs...

VORMEL-1 BAHREINI GP SÕIT

https://twitter.com/F1/status/1112402824107839491

Esmased kiired kommentaarid: https://twitter.com/F1/status/1112399830117167104

Esmased kiired kommentaarid: https://twitter.com/F1/status/1112399552936591361

https://twitter.com/F1/status/1112397070147694596

https://twitter.com/F1/status/1112395523150020608

Läbi. Kaksikvõit Mercedesele, Leclerc ikkagi sai poodiumile. Renault meeskond päästis.

Tudub, et sõidavadki turvaauto taga finišini. Üks Renault' masinatest jäi halva koha peale seisma, muud polegi.

Võidusõidu eelviimane ring on käsil, endiselt on möödasõit keelatud.

Turvaauto rajal ja mööda sõita ei tohi. Kas see päästab Leclerci?

Teine Renault piloot Ricciardo ka raja kõrval. Kütusega valearvestus?

Hülkenberg kuendalt kohalt raja ääres. Räikkönen kerkis seitsmendaks.

Bottas möödus Leclercist.

Ja Verstappen tuleb ka veel tagant. Ferrari mehed jäävad poodiumilt sootuks välja.

54. ring - Bottas on sisuliselt juba Leclerci kannul.

https://twitter.com/F1/status/1112392410624077824

52. ring - Bottas on vahe Leclerciga sõitnud 13 sekundi peale.

Bottas tuleb ka jõuliselt lähemale. Mercedes kaksikvõit ei ole välistatud.

Leclerc andis tiimile teada, et turbo porbleem.

Hamilton kohe vahega ees ja seal mingit võitlust enam ei tule.

Hamilton pääses mööda ja Ferraril häving.

49. ring - Hamilton on Leclerci kannul. Vahet enam ei olegi.

48. ring - Leclercil mingi jama autoga. Vahe langeb drastiliselt. Edu vaid 3,3 sekundit.

Vettel tõusis Hülkenbergist mööda viiendaks.

Räikkönen on 9. kohal, seljataga kümnesekundiline vahe, eest on mehi napsata küll.

46. ring - Leclerc liigub kindlalt esimese kuningliku sarja võidu poole! Vahe Hmiltoniga 9,3 sekundit.

https://twitter.com/F1/status/1112389175565787136

Vettel langes kuuendale kohale.

40. ring - Leclerci edu Hamiltoni ees 7,6 sekundit. Bottas kolmas, aga juba enam kui 25 sekundilise vahega.

Ferrari esiots tahtis vahetamist, Vettel boksis.

Võitlus Hamilton ja Vetteli vahel! Ferrari tegi külg külje kõrval kurvi innes spinni.

Vettel langes Bottase seljataha. Ja Hamilton hingab ka vettelile kuklasse.

Boksipeatuste teaktika on Mercedesel tuntavalt parem kui Ferraril.

Ferrari mehed ei ole veel teist korda boksis käinud.

Algas uuesti boksipeatuste virr-varr. Räikkönen kerkis korraks kuuendaks.

Neljas Bottas, viies Verstappen, kuues Hülkenberg.

33. ring - Leclerc, Vettel (+8,5), Hamilton (+12,0).

https://twitter.com/F1/status/1112383918894919682

https://twitter.com/F1/status/1112382485038616576

28. ring - Leclerci edu Vetteli ees 8,2 sekundit

Ja Vettel läks, Ferraridel taas kaksikjuhtimine. Õige pea saab pool sõidust läbitud.

24. ring - Vettel on saanud Hamiltoni tuulde ja käib heitlus teisele kohale.

Rajal on mõned kokkupõrked ka toimunud, nagu ikka. https://twitter.com/F1/status/1112378577343971331

20. ring - Leclerc juhib, Hamilton maas 4,3 sekundiga.

Räikkönen Alfa-Romeol on juba tõusnud seitsmendaks.

16. ring - Vettel "kukkus" boksis käies Hamiltoni seljataha kolmandaks.

15. ring - Leclerc ja Hamilton korraga boksis. Ka Bottas on juba käinud, eks kohe tuleb Vettel ka.

Leclerci ja Vatteli vahe kasvab, Monaco mees on juba peal 3,2 sekundiga.

Nüüd Räikkönen juba kümnes, just pääses mööda Kubicast.

Räikkönen langes vahepeal 14. kohale, nüüd on kerkinud taas 11. positsioonile.

https://twitter.com/F1/status/1112375842963931137

11. ring - Leclerc taas liider ja vahe Vetteliga pea 2 sekundit!

Tundub, et puhta sõiduga on Ferrarid kõige kiiremad, nii nagu näitas eilne kvalifikatsioon. Aga tehnikasport on tehnikasport...

Mis rehvid täna sõitjatel veel kasutada on? https://twitter.com/F1/status/1112302751562821634

Võidusõidu pikkus on 57 ringi.

5. ring - Esikuuikus Vettel, Leclerc, Hamilton, Bottas, Verstappen, Magnussen. Kimi Räikkönen on kaheksas.

https://twitter.com/F1/status/1112373154142392322

Bottas langes neljandaks, tiimikaaslane Hamilton tõusis kolmandaks.

Aga ei midagi. Leclerc näitas Bottasele uuesti tagatulesid.

Vettel ees ja Leclercist on mööda saanud ka Bottas.

Läks!!!

Masinad on stardipaigas tagasi ja õige pea Bahreini GP algab.

Vormelid läksid soojendusringile.

https://twitter.com/F1/status/1112368000252997633

https://twitter.com/F1/status/1112364367318790144

Kas tuleb F1 ajaloo läbi aegade 108. GP-etapi võitja? Kvalifikatsiooni võitjaid on eilsest alates 99. https://twitter.com/F1/status/1112064951655583751

https://twitter.com/F1/status/1112082986529406977

https://twitter.com/F1/status/1112350671766982660

Kena õhtupoolikut F1 MM-sarja jälgijatele! Bahreini GP alguseni umbes pool tundi.

Võrdle Leclerci ja Vetteli kiiremaid ringe. Kas märkad, kust vahe sisse tuli? View this post on Instagram Two team-mates 👥 First Ferrari poles 👊 Four years apart 🇸🇬⬆️🇧🇭⬇️ . #F1 #Formula1 #Vettel #Leclerc #BahrainGP #Singapore #Ferrari @charles_leclerc @scuderiaferrari A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Mar 30, 2019 at 3:44pm PDT

Näis, kas Ferrari boss peab lubadusest kinni... https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/ferrari-kinnitas-leclercil-on-lubatud-vettelist-eespool-finiseerida?id=85766837

Kõiges olevat süüdi Vettel. Kas nõustud? https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/video-vettel-rikkus-aumeeste-kokkulepet-ja-toi-grosjeanile-jama-kaela-ise-paases-aga-puhtalt?id=85766877