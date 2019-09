DELFI SOTŠIS | Vormel 3 sarja tšempion Shwartzman: magasin öösel vaid kaks ja pool tundi

"Ma ei suuda siiani uskuda, et selle saavutasin. Enne hooaega olin sellest unistanud, aga polnud kindel, kuidas mul ja tiimil uue autoga kohanemine läheb," rääkis tiimikaaslase Marcus Armstrongi järel teisena finišeerinud venelane pressikonverentsil.

"Enne sõitu olid mul päris suured pinged. Viimased paar ööd on olnud rasked, magasin ainult kaks ja pool tundi. Isegi kui ma ei tahtnud pingele nii palju mõelda, oli see mul siiski meelel. Nüüd saan rahulikumalt võtta ja see on suurepärane!"

"Tahaksin tänada kõiki oma tiimis, SMP-s (noorte Vene talentidea tegelev agentuur SMP Racing - toim), Ferrari noorteprogrammi, kes kõik need aastad mind on toetanud. Kõik meeskonnas on teinud tohutu töö. Tänud inseneridele, mehaanikutele ja muidugi mu isale, kes mu igat sammu on toetanud! Ilma temata oleks mul palju raskem olnud nii head tööd teha."

Shwartzman on enda sõnul 99 protsenti kindel, et tema karjäär jätkub järgmisel aastal astme võrra kõrgemal, F2 sarjas. "Olen selle üle väga põnevil, aga ma ei tea veel, mis tiimis ma sõidan. Eesmärk on igatahes sama nagu sel aastal - anda endast parim ja lõpetada järgmisel aastal samal positsioonil!" lisas ta.