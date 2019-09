DELFI SOTŠIS | Võidukarikas Jüri Vipsile rõõmu ei paku: "Absoluutselt mingit vahet ei ole"

"Absoluutselt mingit vahet ei ole, kui aus olla. Ainuke asi, mis mul siia tulles peas oli, oli vähemalt kolmas koht kindlustada, et saaks need superlitsentsi punktid täis. Täna võinuks selle nimel võidelda, kui eile seda viga poleks teinud. Aga lõppude lõpuks olid Prema autod liiga kiired. Nad on ebareaalselt tugevad," nentis Vips.

"Eile oli auto isegi veidi parem. Täna oli natuke raskem sõita, aga tiimi tegi muidu head tööd, et auto kvalifikatsiooniga võrreldes palju paremaks saada."

Vipsi sõnul jäi hooaja põhieesmärk täitmata mitmete väikeste intsidentide tõttu. "Näiteks eilne viga esimeses sõidus (Vips sõitis turvaauto taga otsa Christian Lundgaardile ja sai 10-sekundilise karistuse - toim). Kuigi see punktide poolest suurt midagi poleks nuutnud, oleksin täna kuuendana startinud. Siin etapil kaotasin 2-3 punkti. Budapesti stardis läks kaotsi 3-4 punkti. Red Bull Ringi teises sõidus läksin vales kohas katma, tegin rehvid mustaks ja kaotasin 5 punkti. Väikseid apsakaid oli üsna palju."

"Tegin küll palju puhtama hooaja kui [Marcus] Armstrong ja [Jehan] Daruvala, aga nende autole oli lihtsalt väga raske vastu panna. Olen vähemalt "Best of the Rest", nagu öeldakse. Kahju ainult, et litsentsipunkte täis ei saanud."

F1 superlitents ei pruugi Vipsil sel hooajal siiski veel päriselt käest lipsata. Järgmisel nädalal (4. oktoobril) toimub FIA Maailma Mootorispordi Nõukogu koosolek, kus peaks selguma, millistes sarjades kui palju litsentsipunkte mängu pannakse. Samal ajal pole Vipsile ega ta lähiringi inimestele teada, kui palju punkte tal praegu reaalselt taskus on ning kas leidub veel mingi muu õlekõrs, mis litsentsi saada aitaks.